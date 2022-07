Vodafone sta aumentando i prezzi in base all’indice dei prezzi al dettaglio (RPI) di febbraio pubblicato dall’Office for National Statistics. L’aumento dei prezzi entrerà in vigore dal 1 aprile 2022.

Chi verrà colpito dagli aumenti? Gli utenti di dispositivi mobili, tablet o smartwatch che si sono registrati prima del 9 dicembre 2020 vedranno un aumento dei prezzi dell’8,2% dal 1° aprile.

Gli utenti che hanno un abbonamento a banda larga che si sono registrati prima del 2 febbraio 2021 vedranno un aumento dei prezzi dell’8,2% dal 1 aprile.

Come annunciato in precedenza, gli utenti mobili, tablet e smart che si sono registrati dopo l’8 dicembre 2020 e gli utenti a banda larga domestici che si sono registrati dopo il 1° febbraio 2021 vedranno aumenti dei prezzi del 9,3%, sulla base del valore dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre 5,4% più 3,9 punti percentuali.

Non è obbligatorio restare

Vodafone ha migliaia di clienti che hanno il contratto in scadenza, e molti di questi stanno per rinnovare un contratto che diventerà più costoso. Ma puoi andartene in qualsiasi momento senza pagare la penale. Ci sono molte offerte per la banda larga e mobile, per questo non farebbe male controllare i prezzi altrove e cambiare se riesci a trovare un affare più conveniente.

In alternativa, se sei disposto a rimanere con Vodafone, puoi provare a contrattare e vedere se il tuo provider può offrirti una controproposta al posto di lasciarti andare altrove da un altro operatore. Questo suggerimento vale per qualsiasi tipologia di contratto: che sia mobile o rete fissa, gli operatori preferiscono sempre contrattare piuttosto che perdere il cliente, per questo ti consigliamo di chiamare tramite il numero gratuito predisposto per le offerte.