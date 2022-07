L3Harris Technologies, società di tecnologia aerospaziale e di difesa con sede a Melbourne, ha cercato un accordo con una società israeliana che ha sviluppato un controverso spyware chiamato Pegasus, secondo diversi media.

Il New York Times e il Washington Post hanno entrambi riferito che i colloqui con la società israeliana NSO Group sembrano essere stati sospesi dopo che L3Harris ha ricevuto alcuni richiami dal governo degli Stati Uniti per aver perseguito l’accordo.

Non è chiaro se L3Harris stesse cercando di acquisire l’intero gruppo NSO o solo la potente tecnologia Pegasus dell’azienda. L’L3Harris Technology Center di Palm Bay è tra le strutture della Brevard County dell’azienda con sede a Melbourne. Qui hanno sede due dei tre segmenti di attività dell’azienda, sistemi di missione integrati, nonché sistemi spaziali e aerei.

Tuttavia, questo non sarebbe il primo tentativo di L3Harris, poiché in passato l’azienda ha cercato di sviluppare una tecnologia simile. FLORIDA TODAY ha riferito ampiamente sullo spyware proprietario L3Harris, noto come Stingray, che è stato utilizzato dalle forze dell’ordine federali e locali.

Pegasus, d’altra parte, è stato finora utilizzato principalmente solo da alcuni governi. Si tratta di uno spyware ultra sofisticato che è stato utilizzato dai governi per ottenere il controllo del telefono cellulare di un bersaglio e può accedere in remoto a messaggi, contatti, foto e video.

Un pericolo per tutti

Il governo degli Stati Uniti a novembre ha aggiunto il gruppo NSO e altre tre società straniere alla “Entity List” del Dipartimento del Commercio a cui le imprese statunitensi non potevano vendere tecnologia. Ha preso l’azione come un modo “per arginare la proliferazione e l’uso improprio degli strumenti utilizzati per la repressione“, secondo una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.

“Il gruppo NSO e Candiru di Israele sono stati aggiunti all’elenco delle entità, sulla base delle prove che queste entità hanno fornito. Volevano impossessarsi di questo spyware per prendere di mira maliziosamente funzionari governativi, giornalisti, uomini d’affari, attivisti, accademici e lavoratori dell’ambasciata“, il Lo ha affermato il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio in una dichiarazione rilasciata il 3 novembre.

“Questi strumenti hanno anche consentito ai governi stranieri di condurre una repressione transnazionale, che è la pratica dei governi autoritari che prendono di mira dissidenti, giornalisti e attivisti al di fuori dei loro confini sovrani per mettere a tacere il dissenso. Tali pratiche minacciano l’ordine internazionale basato sulle regole“, ha affermato il Dipartimento del Commercio .

Durante un briefing con i media del 9 novembre, la segretaria al Commercio Gina Raimondo ha dichiarato: “Siamo giunti alla decisione che era necessario per la sicurezza nazionale per imporre questa sanzione”.