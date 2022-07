In occasione del Prime Day del colosso di e-commerce Amazon, la piattaforma sta continuando a proporre offerte promozionali, in questi giorni infatti sta regalando 7 euro solo a determinati utenti.

Per la precisione, il colosso sta regalando 7 euro solamente agli utenti che scelgono una determinata consegna. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon vi regala 7 euro

Per ottenere i 7 euro in omaggio basterà effettuare un ordine da almeno 20 euro, scegliere un punto di ritiro e usare il codice sconto 7PRENDI. In questo modo si otterranno ben 7 euro di sconto. La promozione è valida solo per chi non ha mai usufruito del servizio. Nella pagina ufficiale è possibile visionare termini e condizioni completi e la possibilità di aderire a tale offerta.

Vi ricordo che in questi giorni la piattaforma sta proponendo degli sconti davvero molto interessanti su migliaia di prodotti. Se ancora non l’avete provato, potete richiedere il periodo di prova del servizio Prime, che propone spedizione gratuita in 24/48 ore e moltissimi altri servizi.