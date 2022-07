A maggio, WhatsApp ha iniziato a distribuire una serie di aggiornamenti. Uno di questi riguarda la capacità di reagire ai messaggi con le emoji. All’inizio, potevi usare solo sei emoji, come il pollice in su, il cuore rosso, le mani e la faccia che piange.

Lunedì, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che la funzionalità riceverà un aggiornamento. Nel prossimo futuro, le reazioni su WhatsApp ti daranno accesso alla tastiera emoji completa del tuo telefono.

“Stiamo implementando la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji come reazione su WhatsApp“, ha detto Zuckerberg in un post su Facebook lunedì. Ha anche condiviso un elenco delle sue emoji preferite da utilizzare come reazioni, tra cui la faccia del robot, le patatine fritte e un ragazzo che fa surf.

Will Cathcart, capo di WhatsApp presso Meta, ha confermato la notizia in un tweet poche ore dopo: “Le reazioni su WhatsApp funzionano ancora allo stesso modo. Per pubblicare la tua reazione, premi a lungo su un messaggio in una chat. Gli stessi sei caratteri emoji appariranno in un pop-up, ma ci sarà anche un pulsante più alla fine dell’elenco. Quando tocchi il pulsante più, si aprirà la tastiera emoji completa del tuo dispositivo.”

Non solo Emoji

Sembra che gli utenti di WhatsApp avranno accesso praticamente a tutte le emoji offerte dal loro dispositivo. Ciò include le emoji aggiunte di recente dalla raccolta Emoji 14.0 e le emoji con diverse tonalità della pelle. WhatsApp con questo aggiornamento vuole dare agli utenti più libertà di esprimersi.

L’aggiunta di reazioni emoji è significativa, ma non è tutto ciò che WhatsApp ha aggiunto negli ultimi mesi. A partire da questo maggio, è ora possibile inviare file di dimensioni fino a 2 GB alla volta. Il precedente limite di dimensione del file su WhatsApp era di 100 MB.

Inoltre, i gruppi WhatsApp possono ora supportare fino a 512 utenti, mentre fino a 32 utenti potranno partecipare alla stessa chiamata vocale.