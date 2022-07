L’operatore virtuale ho. mobile, sta proponendo, ad alcuni suoi già clienti, il cambio offerta anche verso ho. 9,99 per avere 200 Giga al mese, minuti ed SMS illimitati.

Se il nuovo cliente ho. Mobile acquista la SIM online non è previsto alcun costo di attivazione per la nuova SIM ricaricabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile propone un cambio offerta davvero top

ho. 9,99 200GB a 9,99 euro al mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G sotto rete Vodafone con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Non è previsto alcun costo di attivazione.

La promozione è riservata anche ad alcuni già clienti ho. Mobile. Per scoprire se è possibile effettuare il passaggio, il cliente ho. Mobile può recarsi nell’App di ho. mobile alla voce “La Mia Offerta” e in basso dovrebbe essere disponibile la voce “Cambia Offerta”. L’iniziativa upselling può essere proposta anche tramite notifica push up dalla propria applicazione mobile. Si ricorda che le offerte personalizzate non sono offerte attivabili da tutti.

Si segnala che l’attivazione può essere effettuata sia dall’App stessa che presso i rivenditori autorizzati. In caso di superamento dei Giga disponibili è previsto il blocco automatico della navigazione fino al prossimo rinnovo. Andate a vedere se all’interno dell’applicazione potete cambiare l’offerta, è davvero molto conveniente!.