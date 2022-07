In passato, i ladri prendevano di mira le auto per i loro impianti stereo, o prendevano tutto, ma una tendenza moderna vede i criminali prendere di mira solo gli airbag e i volanti. Questa nuova tendenza si rivolge specificamente alle auto come Fiat, BMW o Audi. Secondo una recente analisi, sono state presentate molte denunce in tutta Italia in merito a questo grave problema. Invece di cercare oggetti di valore come i telefoni, i criminali hanno semplicemente tirato fuori gli airbag e hanno preso il volante.

Le vittima di solito non lasciano nulla di valore nell’auto, per questo la maggior parte di loro rimane scioccata nel vedere cosa avevano rubato: “Quando ho guardato in basso, il lunotto del mio lato guida era rotto, vetri dappertutto. Non è un grosso problema, ho aperto il portiera lato guida e non avevo il volante“, ha detto una persona derubata poco tempo fa.

Una pratica molto diffusa a causa di alcuni negozi che pagano in contanti

Questo tipo di crimine mirato è stato segnalato molte volte negli ultimi 2 mesio. I malviventi di solito rompono il lunotto sinistro, che in alcuni casi non fa scattare il sistema di allarme dell’auto. Il motivo riguarda in particolare il costo degli airbag e volanti, il che ha portato a un’esplosione nel commercio del mercato nero.

Questo è denaro facile per i malviventi dato che possono portarlo in diversi negozi che potrebbero essere in grado di acquistarlo e pagare immediatamente in contanti. Quindi, lo metteranno in un’auto dove è mancante, ed il gioco è fatto.