Truffa Amazon: “Il tuo pacco è stato trattenuto”, non aprite il messaggio!

Conoscete la truffa Amazon del pacco trattenuto? Ve la spieghiamo noi. Trattasi delle più comuni frodi in circolo nell’ultimo periodo. Questa consiste in un SMS o una email in cui si riceve un avviso di un pacco bloccato presso il deposito del corriere. Qui ha inizio la frode: per riceverlo, i criminali ti chiederanno di cliccare su un link allegato così da sbloccarlo. Cosa accade poi?

Truffa Amazon: come riconoscere la frode

La truffa protagonista, che recentemente ha mietuto svariate vittime anche a San Gavino Monreale, è la cosiddetta “truffa del pacco trattenuto”. Come tutte le frodi, anche per questa è necessario cliccare sul link allegato al messaggio, per essere subito reindirizzati ad una pagina che richiede l’inserimento dei propri dati personali e/o bancari (dati anagrafici, numero della carte di credito, riferimenti al proprio conto corrente bancario o postale).

Il problema sorge quando facciamo il primo pagamento. Nel momento in cui viene inserita la carta di credito ci si ritrova direttamente abbonati a un servizio a pagamento (come budgetzy.com, segnalato più volte) che preleva dalla vostra carta 89 euro al mese. In questo caso l’unica cosa cosa da fare è cancellare l’SMS, non cliccare su nessun link e richiedere il rimborso che sarà pari al 50% al 70% della somma indebitamente prelevata dai criminali.

Tuttavia, gli indizi più frequenti che indicano che ci si trova con ogni probabilità di fronte a una truffa online sono i seguenti: