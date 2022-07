Le occasioni messe sul piatto da coop e ipercoop sono veramente assurde, arrivano in questi giorni i prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, permettendo ad ogni consumatore di accedere ai prodotti maggiormente desiderati.

Il volantino riparte proprio da qui, ovvero dalla possibilità di scoprire una buonissima selezione di sconti speciali in tutti i negozi in Italia, senza limiti o vincoli particolari. Le offerte della campagna promozionale sono legate alle medesime condizioni di vendita, ovvero presentano la garanzia della durata complessiva di 24 mesi (a partire dalla data di acquisto), ed anche la cosiddetta variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico di appartenenza.

Coop e Ipercoop: offerte imperdibili, ecco quali sono gli sconti

Con Coop e Ipercoop gli utenti sono davvero pronti a spendere cifre decisamente ridotte rispetto al passato, anche se comunque è bene sapere che le condizioni di vendita sono pressoché invariate. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti prevedono la garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, a cui aggiungere anche la variante no brand, nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile.

Per approfittare delle offerte, ad ogni mood, i dispositivi mobile in promozione sono sostanzialmente tre: Oppo A54s, Galaxy A32 e Realme C21. Tutti sono in vendita a meno di 220 euro, cifre più che adeguate per le prestazioni generalmente offerte.