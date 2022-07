Coop e Ipercoop hanno recentemente attivato una campagna promozionale assolutamente incredibile, la perfetta soluzione per accedere a prodotti di altissimo livello, senza doversi preoccupare di limitazioni o vincoli particolari.

Coloro che vogliono acquistare i nuovi prodotti, devono comunque sapere che gli sconti sono attivi solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia. In parallelo, le condizioni di vendita sono pressoché invariate, poiché comprendono garanzia di 24 mesi, che prevede riparazione gratuita per ogni difetto registrato, ed anche no brand, ovvero aggiornamenti software tempestivi.

Coop e Ipercoop: quanti sconti assurdi per gli utenti

Il risparmio ha indubbiamente raggiunto livelli altissimi grazie a coop e Ipercoop, l’attuale campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su una selezione di ottimi prodotti, a prezzi sempre più bassi ed economici.

Il modello più interessante è forse l’Oppo A54s, un terminale che viene commercializzato a meno di 169 euro, con il quale è possibile godere di ottime prestazioni generali. Le due alternative proposte riguardano i brand Samsung e Realme, parliamo rispettivamente di Galaxy A32 e C21, i cui prezzi non sforano i 220 euro.

Le offerte del volantino di Coop e Ipercoop spaziano poi anche verso altre categorie merceologiche, quali possono essere ad esempio i televisori di ultima generazione (compatibili come ben sapete con il DVB-T2), passando anche per gli elettrodomestici più moderni, e non solo. I dettagli sono raccolti sul sito ufficiale.