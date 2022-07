Il rivenditore di duty-free svizzero Dufry è in trattative per legare con Autogrill, il catering italiano per aeroporti e autostrade, in un accordo dal valore di circa 6,3 miliardi di euro di ricavi annuali.

Le società hanno confermato di essere in trattative non esclusive martedì dopo che Bloomberg News ha riferito che le discussioni erano avanzate e che un accordo potrebbe essere raggiunto già il mese prossimo.

Dufry pagherebbe Autogrill in azioni, mentre la famiglia italiana Benetton, il più grande investitore in Autogrill attraverso la sua holding Edizione, diventerebbe il primo azionista del gruppo risultante dalla fusione con una quota del 20%, ha affermato Bloomberg.

Le azioni di Autogrill sono aumentate del 5% negli ultimi giorni. Le azioni di Dufry sono aumentate del 3,6%.

Ancora nessun accordo secondo le società

Autogrill ha ribadito l’interesse del gruppo ad esplorare opportunità strategiche per lo sviluppo e la creazione di valore per gli azionisti.

Dufry ha affermato in una dichiarazione separata che “esamina regolarmente le sue opzioni strategiche”.

Ha aggiunto che “al momento, non vi è alcuna certezza che nessuna di queste discussioni si tradurrà in alcuna transazione, né per quanto riguarda la sua natura, termini e condizioni“.

Un rappresentante di Autogrill ha rifiutato di commentare, così come un rappresentante della holding Edizione dei Benetton. Anche un portavoce di Dufry ha rifiutato di commentare. Da mesi Dufry e Benetton, con sede a Basilea, parlano di un potenziale legame, a seguito di una serie di approcci informali negli ultimi anni, secondo quanto riportato da Bloomberg News.

La combinazione con Dufry segnerebbe il secondo grande affare negli ultimi mesi per Alessandro Benetton, che ha preso le redini della holding di famiglia Edizione all’inizio di quest’anno. I Benetton ad aprile hanno concordato con Blackstone Inc. di prendere privato l’operatore autostradale Atlantia SpA, valutando l’operatore autostradale a 19 miliardi di euro.