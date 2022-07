Le offerte del volantino di Unieuro sono attualmente impareggiabili, gli utenti si ritrovano a poter accedere a tantissimi prodotti di tecnologia generale, in vendita a cifre veramente ridotte, almeno rispetto al prezzo originario di listino.

I prodotti in promozione sono innumerevoli, ricordiamo però che gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure anche affidandosi al sito ufficiale, dove si possono trovare esattamente gli stessi sconti, con l’aggiunta della possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo al superamento dei canonici 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: le offerte sono irrinunciabili

Con il sito ufficiale di Unieuro è possibile ricevere alcune delle migliori offerte del periodo, riuscendo nel contempo a scoprire anche una serie di prodotti di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita. Il top di gamma effettivamente incluso nella campagna promozionale è sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, uno smartphone relativamente economico (rispetto al listino originario), in vendita nel periodo a non più di 999 euro, con prestazioni da vero e proprio top di gamma assoluto.

Gli utenti che invece non sono disposti a spendere cifre così elevate, possono affidarsi direttamente a modelli più economici, come ad esempio Realme GT Neo 2, il cui prezzo non supera i 400 euro, per scendere poi verso Oppo reno6 o anche un buonissimo Redmi Note 10S. Gli sconti del volantino sono perfettamente visibili sul sito ufficiale di Unieuro stessa.