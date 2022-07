Unieuro rinnova la propria campagna promozionale con il lancio di nuovissime offerte speciali, e prezzi decisamente più bassi del normale. Gli utenti sono prontissimi a mettere mano al portafoglio per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, con accesso illimitato a prodotti veramente scontati.

Il risparmio è dietro l’angolo per un numero incredibile di consumatori, data infatti la possibilità di godere degli stessi sconti in ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Il volantino, inoltre, può essere sfruttato direttamente sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al solo superamento dei 49 euro di spesa effettiva.

Unieuro: splendide occasioni per tutti, ecco i prezzi più bassi

Spendere poco è facilissimo ed alla portata di tutti, ma sopratutto risulta essere possibile pensare di acquistare alcuni dei migliori top di gamma attualmente in commercio. Il volantino parte dagli smartphone più costosi, come ad esempio il samsung Galaxy S22 ultra 5G, offrendo all’utente la possibilità di acquistarlo ad un prezzo finale che non superi i 999 euro.

Volendo invece puntare verso una selezione di sconti applicati su prodotti decisamente più economici, la scelta potrà ricadere sicuramente sull’ottimo Realme GT Neo 2, il cui prezzo finale non va oltre i 400 euro, come anche su redmi Note 10S, o il bellissimo Oppo reno6.

La campagna promozionale si estende poi verso tantissimi altri smartphone o prodotti di elettronica, il consiglio è di approfondirla collegandovi subito al sito ufficiale.