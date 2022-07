Netflix poeta molto spesso sul suo catalogo serie tv tratte da diversi romanzi ma non solo, dato che alcune di queste sono tratte anche da videogiochi e anime. Secondo quanto è emerso in queste ore, in particolare, è in cantiere la realizzazione di una muova serie tv ispirata all’anima di Death Note.

Netflix sta preparando l’arrivo di una nuova serie tv ispirata all’anime Death Note

Death Note è un manga molto noto da cui è stato anche realizzato un anime di 37 puntate molto avvincenti. Di quest’ultimo è già stata realizzata una trasposizione cinematografica durante il 2017, ma non ha riscosso molti pareri positivi dalla critica.

A quanto pare, però, sembra che molto presto si interesserà un altro big del settore. Come già accennato, infatti, sembra che sarà proprio Netflix a realizzare una nuova serie tv live action ispirata a questo famoso manga e anime. La serie in questione sarà inoltre realizzata dai fratelli Duffer, ovvero i creatori di Stranger Things.

La presenza dei creatori di Stranger Things promette grandi cose per Death Note. Vedremo più in là comunque se emergeranno ulteriori dettagli, tra cui in primis gli attori che interpreteranno i personaggi di Light Yagami e lo shinigami Ryuk. Insomma, Netflix si arricchirà davvero di tante nuove serie tv di rilievo. Tra queste, sappiamo che arriverà anche la serie tv ispirata al famoso videogioco Resident Evil il 14 luglio. Vi ricordiamo inoltre che durante questo mese il catalogo di Netflix si arricchirà di tanti altri nuovi contenuti multimediali, tra cui la stagione 4 di Virgin River.