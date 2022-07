In tanti stavano aspettando con ansia l’arrivo di luglio. Proprio durante questo mese, infatti, il colosso Netflix ha aggiunto e aggiungerà tanti titoli molto attesi. Tra questi, c’è ad esempio il Volume 2 della serie tv Stranger Things. Vediamo qui di seguito tutti i titoli in arrivo.

Netflix: ecco tutte le novità che stanno per arrivare a luglio

Luglio è appena iniziato e tutti gli abbonati a Netflix non vedono l’ora di guardare tutti i nuovi titoli in arrivo. Tra questi, come già accennato, dal 1 luglio 2022 è arrivato il Volume 2 della serie tv Stranger Things. Oltre a questo, arriverà il prossimo 22 luglio 2022 il nuovo film The Gray Man, con attori di rilievo tra cui Regé-Jean Page e anche il film tratto dal romanzo di Jane Austen, Persuasione, con l’attrice della trilogia di Cinquanta sfumature, ovvero Dakota Johnson.

Serie TV e docuserie in arrivo su Netflix a luglio

Stranger Things 4 – Volume 2 (serie) – 01/07

King of Stonks (serie) – 06/07

Boo, Bitch (serie) – 08/07

Quella notte infinita (serie) – 08/07

Better Call Saul 6 – Parte 2 (serie) – 11/7

Come cambiare la tua mente (docuserie) – 12/07

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (docuserie) – 13/07

Resident Evil: La serie (serie) – 14/07

Matrimonio e desideri (serie) – 15/07

Farzar (serie) – 15/07

Virgin River 4 (serie) – 20/07

L’arte soffiata 3 (docuserie) – 22/07

Street Food: USA (docuserie) – 22/07

Dream Home Makeover: la casa ideale 3 (docuserie) – 27/07

L’uomo più odiato di Internet (docuserie) – 27/07

Keep Breathing (serie) – 28/07

Uncoupled (serie) – 29/07

Film e show in arrivo su Netflix a luglio