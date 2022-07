I regali esclusivi dei 112 proprietari della Lamborghini Countach LPI 800-4

I futuri proprietari della Countach LPI 800-4 stanno approfittando di una serie contenuti esclusivi ed elementi che contrassegnano l’unicità di una delle auto più belle della storia di Lamborghini.

Lamborghini ha creato questo programma per rendere speciale la customer experience.

I 112 possessori della Countach LPI 800-4, che era già sold out (a 2,4 milioni di euro) prima del lancio ufficiale lo scorso agosto a Pebble Beach, non avranno solo il privilegio di guidare un pezzo di storia automobilistica reinventato per il futuro, ma riceveranno anche una serie di regali speciali, che renderanno la consegna dell’auto ancora più memorabile.

Ogni articolo è certificato e numerato, celebrando la maestria artigianale e l’innovazione: gli articoli non sono in vendita, e vengono ceduti ai clienti della Countach LPI 800-4.

Al momento della firma dell’ordine, i proprietari hanno ricevuto una lettera di congratulazioni dal presidente e CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann.

Opere d’arte e tanto altro ancora

Nei primi mesi di attesa, hanno ricevuto una delle 112 repliche numerate di un dipinto realizzato da Mateusz Wowk, designer di esterni e artista del Centro Stile Lamborghini, guidato dal Responsabile del Design, Mitja Borkert.

L’opera originale è stata realizzata su una grande tela a Sant’Agata Bolognese, e il dipinto è stato catturato digitalmente utilizzando la tecnologia gigapixel. L’opera è stata poi replicata in grande formato su tela.

I possessori di Countach LPI 800-4 riceveranno anche altri oggetti unici attraverso la rete di concessionari Lamborghini, coinvolgendo artisti famosi e artigiani italiani.

La moderna Countach è costruita su una piattaforma ibrida a trazione integrale che combina un motore V12 con un motore elettrico da 48 V e la tecnologia dei supercondensatori.

Il motore produce 770 CV mentre il motore elettrico produce 34 CV per un totale di 825 CV.

Lamborghini afferma che l’auto raggiungerà i 100 km/h in 2,8 secondi e raggiungerà una velocità massima di 355 km/h, numeri che decimano lo sprint di quasi 5 secondi e le specifiche di 290 km/h del suo predecessore.