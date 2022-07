Un “piccolo” asteroide (grande quanto un autobus) è in procinto di avvicinarsi alla Terra e lo farà passando a soli 90.000 km di distanza. Per intenderci, è circa il 23% della distanza tra la Terra e la Luna. Fino a poche ore fa, nessuno sapeva del suo arrivo: 2022 NF passerà in sicurezza vicino alla Terra, come riportato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California.

I dati del Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) hanno concesso agli astronomi di scoprire da vicino com’è fatto l’asteroide. Il Pan-STARRS è un sistema di telecamere e telescopi che ha sede nelle Hawaii ed ha come scopo principale la rilevazione di oggetti che si trovano in prossimità della Terra, definiti near-Earth o NEO.

I ricercatori, il 4 luglio, hanno identificato l’oggetto, calcolando la sua dimensione e traiettoria approssimativa. Dalle stime emerge che la pietra cosmica misurava tra i 5,5 metri e i 12,5 metri di larghezza nel suo punto più largo.

2022 NF: l’asteroide può essere considerato pericoloso?

I criteri della NASA, tuttavia, non definiscono 2022 NF un “asteroide potenzialmente pericoloso“. Infatti, per essere definito tale, deve grossomodo misurare almeno 140 metri di lunghezza e passare entro 7,5 milioni di km dalla Terra.

Anche se abbiamo appena visto che la roccia cosmica non passerà molto lontana, è fin troppo piccola per essere considerata una vera e propria minaccia per il nostro pianeta. La NASA e altre agenzie spaziali monitorano ogni giorno migliaia di oggetti del genere e davvero di rado possono rappresentare una vera minaccia per la Terra.