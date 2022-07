Capstone della NASA è stato lanciato in cima a un Rocket Labs Photon dalla Nuova Zelanda il 28 giugno. Si è separato con successo dallo stadio superiore del razzo. Il piccolo veicolo spaziale impiegherà quattro mesi per raggiungere la Luna, arrivando nella sua orbita finale il 13 novembre. Tuttavia, c’è un rischio di collisione a causa di una traiettoria insolita e tortuosa.

A differenza dell’Apollo o delle imminenti missioni Artemis sulla Luna, Capstone non volerà direttamente sull’orbita lunare, ma percorrerà invece una rotta molto tortuosa, altamente efficiente, che la vedrà volare ben oltre l’orbita lunare. Conosciuto come trasferimento balistico lunare, il percorso di Capstone lo vedrà raggiungere una distanza di 963,00 miglia dalla Terra, tre volte la distanza della Luna. Accadrà prima che la gravità del Sole lo riporti indietro alla velocità necessaria per entrare in orbita attorno alla Luna. Tuttavia, l’orbita del satellite è più insolita del previsto.

NASA lancia Capstone nello spazio, ma c’è un rischio di collisione con la Luna

Conosciuta come un’orbita ad alone quasi rettilineo, l’orbita di Capstone inscriverà un ovale allungato attorno alla Luna, in modo tale che i lati siano quasi piatti. La Luna occuperà anche un angolo dell’ovale, invece di trovarsi al centro. Ciò consentirà a Capstone di volare a bassa quota sopra il polo sud lunare, il sito delle future attività della missione Artemis.

Capstone sta aprendo la strada all’orbita ospitante per la Nasa’s Gateway, una stazione spaziale concepita come una stazione di passaggio per gli astronauti Artemis. La Nasa prevede di far atterrare nuovamente gli umani sulla Luna con la missione Artemis III nel 2025, con missioni aggiuntive già in programma. Una collisione tra Capstone e la Luna potrebbe rovinare i piani anche per le missioni successive.