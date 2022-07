Novitec porta la Ferrari SF90 ad oltre 1100 cv, ora va da 0 a 100 in 2,4 secondi netti

La Ferrari sta attualmente lavorando su una versione hardcore della SF90 Stradale conosciuta internamente come “Versione Speciale“. Quando debutterà entro la fine dell’anno, porterà miglioramenti aerodinamici per prestazioni migliori in pista.

Ma se non vuoi aspettare la casa automobilistica di Maranello, c’è un’alternativa disponibile dalla scena aftermarket.

La rinomata società di tuning Novitec ha appena presentato il suo pacchetto per la supercar. Il kit presenta un nuovo sistema di scarico personalizzato e un software del motore modificato, che si traduce in una maggiore potenza di picco di 109 cavalli (80 kilowatt). Grazie a questi aggiornamenti relativamente piccoli, la potenza del sistema genera 1.109 CV (816 kW).

Questo aumento di potenza del 10 percento ha un effetto positivo sui tempi di accelerazione della SF90 Stradale. L’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari ora impiega 2,4 secondi, 0,1 secondi più veloce rispetto al veicolo di serie, mentre i 200 km/h vengono raggiunti in 6,3 secondi, 0,4 secondi più veloce rispetto a quella di serie. La velocità massima è aumentata oltre i 340 km/h, sebbene Novitec non fornisca un numero esatto.

Non solo modifiche al motore

Questi numeri sono ovviamente impressionanti e Novitec promette anche una risposta dell’acceleratore ancora più istantanea e una migliore accelerazione a tutte le velocità. Altri aggiornamenti orientati alle prestazioni includono un kit di molle inferiore, che riduce l’altezza da terra di 30 millimetri nella parte anteriore e 25 millimetri nella parte posteriore. Ciò si traduce in un baricentro più basso e un comportamento più prevedibile in curva.

Visivamente, l’SF90 Stradale di Novitec rimane simile, sebbene ci siano una serie di miglioramenti nell’aspetto. Questi includono un nuovo spoiler anteriore con sezioni laterali rimovibili, componenti in carbonio per il cofano anteriore e nuovi parafanghi anteriori opzionali con un design personalizzato. Sono disponibili anche diversi modelli di ruote con dimensioni di 20 e 21 pollici.

All’interno dell’abitacolo, Novitec afferma di poter aggiungere pelle e Alcantara in qualsiasi colore desiderato per i sedili. Sfortunatamente, al momento non sono stati annunciati prezzi.