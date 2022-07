Il produttore cinese Vivo ha svelato non molto tempo fa la sua serie di smartphone top di gamma della famiglia X, ovvero i nuovi Vivo X80. Oltre a questi device, però, l’azienda è sempre sul pezzo anche con smartphone di fascia più bassa. L’ultimo arrivato ufficialmente in queste ore, in particolare, è il nuovo Vivo Y77 5G.

Vivo presenta in veste ufficiale il nuovo Vivo Y77 5G: ecco le specifiche

Vivo è molto impegnata anche nella realizzazione di smartphone di fascia media, e non solo di smartphone top di gamma. Come già accennato, l’ultimo dispositivo presentato dall’azienda in queste ore è il nuovo Vivo Y77 5G.

Come suggerito dal nome, questo nuovo dispositivo è in grado di supportare le reti di quinta generazione. Questo è dovuto alla presenza del processore MediaTek Dimensity 810. A supportarlo, l’azienda ha piazzato diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM (espandibile virtualmente di 4 GB ulteriori) e 256 GB di storage interno (espandibile tramite scheda microSD).

Il design è invece piuttosto classico. Troviamo sul fronte un display IPS LCD da 6.58 pollici con refresh rate standard a 60Hz e con un waterdrop notch centrale. La backcover posteriore ospita poi due fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. È presente poi una batteria da ben 5000 mAh ma con supporto alla ricarica rapida da soli 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y77 5G sarà per il momento disponibile in Cina in diverse colorazioni ad un prezzo al cambio di circa 185 euro.