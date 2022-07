Sei in procinto di iniziare una nuova avventura lavorativa? Con Glassdoor oltre a trovare lavoro potrai leggere o lasciare recensioni anonime sulle aziende.

Glassdoor: Carica il tuo CV e candidati per la posizione lavorativa preferita

Sei alla ricerca della prima occupazione o hai terminato da poco un esperienza lavorativa e vorresti iniziare una nuova avventura? Glassdoor potrebbe essere l’App che fa per te.

Disponibile da browser o tramite App sullo Store di Google e Apple, si presenta con una grafica intuitiva e ben sviluppata.

Al primo accesso viene richiesta l’iscrizione ma è possibile velocizzare l’accesso tramite gli account di facebook o Google.

Al suo interno sono presenti principalmente 3 sezioni ovvero profilo, aziende e ricerca lavoro.

Nel profilo si ha la possibilità di caricare il proprio CV e tutti i relativi dati anagrafici. Completata questa sezione si può utilizzare la funzione di ricerca lavoro dove inviare la propria candidatura direttamente alle aziende. In alternativa esiste una funzione che permette di creare un avviso, che comunica via email tutte le nuove posizioni lavorative aperte nel Cap selezionato in base alle aziende scelte o alle parole chiave inserite.

Ma la funzione più interessante che rende Glassdoor una piattaforma rivoluzionaria, riguarda le recensioni anonime rilasciate dai dipendenti delle varie aziende.

Se sei in procinto di iniziare un nuovo lavoro e vuoi farti un idea dell’ambiente che troverai, come dello stipendio o eventuali benefits ora potrai leggere le esperienze di altri lavoratori!

In questo modo potrai scegliere una azienda seria dove trovare possiblità di crescita e un ambiente stimolante e dinamico.

Se hai già un impiego potrai comunque iscriverti su Glassdoor e raccontare la tua esperienza in maniera anonima agli altri utenti.