Vodafone ha da poco comunicato una brutta notizia che riguarderà alcuni suoi clienti con attiva un’offerta di rete mobile. A partire da fine mese, infatti, ci saranno degli aumenti sui costi di alcune offerte. Questi aumenti dovrebbero avere un importo di 3 euro ogni mese. Vediamo qui di seguito quali saranno le offerte coinvolte.

Vodafone si prepara a portare dei nuovi aumenti su alcune offerte di rete mobile

A partire dal prossimo 29 luglio 2022 alcuni clienti del noto operatore telefonico rosso vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile. In particolare, secondo quanto è emerso in queste ultime ore, sarà coinvolta da questi aumenti l’offerta denominata Shake it Easy.

Questa offerta sarà sostanzialmente sostituita dall’offerta denominata Vodafone Gold. Quest’ultima è comunque molto interessante in quanto offre ogni mese giga per navigare senza limiti anche con la nuova connettività di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Con l’offerta sono anche inclusi alcuni servizi piuttosto utili, come ad esempio Chiamami e Recall.

Come già detto, gli utenti coinvolti vedranno quindi aumentare il prezzo della loro offerta di 3 euro. Tuttavia, non è da escludere che anche altre offerte mobile possano essere coinvolte a breve in nuove rimodulazioni. Come comunicato anche da Vodafone, sarà possibile esercitare il proprio diritto di recesso senza alcun costi di penale entro il 28 agosto 2022. Per farlo, sarà necessario inviare una raccomandata A/R, inviare una PEC, recarsi sul sito voda.it/disdettalineamobile, chiamare il numero 42590 oppure recarsi presso uno dei negozi fisici Vodafone.