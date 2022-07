Bennet mette all’angolo Unieuro e le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione per riuscire a mettere le mani su prodotti di alta qualità, a prezzi relativamente contenuti.

Il rapporto qualità/prezzo pare sin da subito essere assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti e punti di vista, gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, con accesso diretto alle più classiche garanzie di vendita, è prevista la riparazione gratuita nei primi 24 mesi di acquisto, oltre a questo la variante no brand è perfetta per ricevere aggiornamenti molto più tempestivi.

Bennet: che occasioni solo oggi, ecco gli sconti

Tantissimi sconti attendono gli utenti in questi giorni da Bennet, la campagna promozionale convince con una serie di riduzioni importantissime, sopratutto su modelli dai prezzi relativamente economici, ovvero in vendita a non più di 300 euro.

I dispositivi in questione vanno infatti a toccare Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira sui 299 euro, ma anche Galaxy A32, disponibile all’acquisto a soli 179 euro, per finire con il bellissimo Vivo Y21, in vendita alla modica cifra di soli 99 euro.

Tutti i prodotti elencati, lo ricordiamo, sono disponibili alle condizioni di vendita che vi abbiamo ampiamente descritto in passato, con prezzi validi a tiratura limitata, ovvero la disponibilità è garantita fino ad esaurimento scorte. I dettagli sono elencati direttamente online sul sito ufficiale.