Trony mette letteralmente in imbarazzo le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale molto ricca di contenuti e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio è assolutamente importante sotto molteplici punti di vista ed aspetti, gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, devono necessariamente essere completati solamente nei negozi fisici, non sarà in nessun modo possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda.

Trony: le occasioni sono assurde

Da trony è sempre tempo di Prendi 3 Paghi 2, una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, che permette di ricevere uno sconto del 100% sull’acquisto di 3 prodotti, selezionati seguendo un iter ben specifico e definito.

Il primo step da compiere per entrare di diritto nella campagna promozionale, consiste nel recarsi in un qualsiasi negozio, ed acquistare un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 49 euro, in alternativa un televisore il cui prezzo non deve superare i 399 euro.

Fatto questo sarà possibile aggiungere altri due modelli, ed in cambio ricevere uno sconto pari al 100% del valore del meno caro del trittico. Coloro che invece supereranno il primo step, aggiungendo però solamente un secondo elemento, potranno godere di uno sconto del valore pari al 50% del meno caro della selezione.

La campagna promozionale di casa Trony la potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile mediante questo link, ricordandone comunque la validità fino al 21 luglio 2022 in ogni negozio.