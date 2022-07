Il mese di settembre si avvicina sempre di più e con esso l’arrivo degli attesissimi iPhone 14. Apple quest’anno lancerà ben quattro dispositivi ma non proporrà alcun modello “mini”. Il piccolo iPhone introdotto con il lancio degli iPhone 12 non vedrà la luce, anzi sarà sostituito da un iPhone 14 Max.

Fino ad ora tutte le indiscrezioni trapelate in rete non hanno messo in dubbio l’arrivo del nuovo melafonino ma, stando alle ultime notizie apparse, Apple potrebbe non rilasciare alcun iPhone 14 Max: il dispositivo potrebbe essere chiamato iPhone 14 Plus!

Apple non lancerà un iPhone 14 Max: il dispositivo si chiamerà iPhone 14 Plus!

A sostenere l’idea che Apple possa fare un passo indietro e quindi ripescare dal passato la denominazione “Plus” per il suo nuovo iPhone è il leaker Ianzuk, secondo il quale la Mela Morsicata rilascerà, quindi, un iPhone 14 Plus.

La scelta di accantonare la definizione “Max” sarebbe giustificata dalla volontà di chiarezza nei confronti del pubblico, che potrebbe non distinguere i modelli di punta, Pro e Pro Max da quelli standard, iPhone 14 e iPhone 14 Max/Plus.

A differenza dei due modelli di fascia alta, il dispositivo non accoglierà tutti gli aggiornamenti introdotti da Apple. Soltanto due dei nuovi melafonini, infatti, saranno privi di notch e dotati di due fori nel display, avranno display con tecnologia always-on e nuovo chip. Inoltre, il comparto fotografico non sarà rinnovato tramite il ricorso al sensore da 48 megapixel, che farà la sua comparsa esclusivamente sui modelli Pro e Pro Max.

Il nome del dispositivo non è stato ancora chiarito da Apple. Dunque, resta vivo il dubbio circa quella che sarà l’effettiva scelta del colosso.