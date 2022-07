Secondo WABetaInfo, WhatsApp è ora al lavoro per sviluppare una funzionalità che fornirà agli utenti la possibilità di nascondere il proprio stato online ad altre persone che utilizzano il programma. Uno screenshot delle nuove opzioni di privacy introdotte è stato condiviso dalla fonte di notizie sabato. Queste impostazioni consentono agli utenti di scegliere chi può vederli quando sono connessi all’app, dando loro il potere di scegliere chi può vedere i loro contenuti. L’aggiunta della funzione integrerebbe le recenti modifiche apportate da WhatsApp a tali aree, il che sarebbe vantaggioso per la funzionalità della parte Last Seen dell’app e ne aumenterebbe l’utilità.

La società ha effettuato un beta test durante il mese di aprile, quindi il mese successivo ha rilasciato un aggiornamento del software che presentava una nuova opzione denominata ‘I miei contatti tranne’. Questa impostazione fornisce un livello di controllo più specifico su chi può vedere l’ora in cui hai controllato l’app più di recente.

WhatsApp si prepara a rilasciare l’aggiornamento

Il problema con lo stato Last Received di WhatsApp era che dava ai contatti un mezzo per sapere se avevi visto il loro messaggio anche se le conferme di lettura non funzionavano correttamente da parte tua. Questo era un problema poiché offriva contatti con un meccanismo per identificare se avevi visto il loro messaggio.

Lo screenshot che WABetaInfo ha condiviso suggerisce che la nuova funzione di stato online ti darà l’opportunità di impedire alle stesse persone di accedere al tuo stato Ultimo visto. È possibile visualizzare lo screenshot facendo clic su questo collegamento. È sorprendente che WhatsApp abbia impiegato così tanto tempo per iniziare a lavorare su una funzione di privacy così importante, ma ora che è finalmente in arrivo, è qualcosa che un numero significativo di utenti apprezzerà sicuramente, ed è qualcosa che ha richiesto WhatsApp tanto tempo di lavoro prima di essere rilasciato.