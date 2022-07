Durante l’I/O 2022, Google ha rivelato che aggiornerà più di 20 delle sue app proprietarie in modo che siano compatibili con i tablet Android e altri fattori di forma dello schermo di grandi dimensioni. Ciò include miglioramenti al multitasking, come la capacità di spostare le immagini tra le applicazioni, che ora supporta Google Keep per Android. In aggiunta a ciò, questo include anche una revisione completa dell’interfaccia utente.

Puoi avviare sia Google Keep che un’altra applicazione, come Gmail, utilizzando la modalità schermo diviso sul tuo dispositivo in modo che entrambi possano essere visualizzati sullo schermo contemporaneamente. Se la tua nota contiene un’immagine, hai la possibilità di spostare quell’immagine sull’altra applicazione premendo prima a lungo il pulsante per un secondo, a quel punto verrà visualizzato un menu a comparsa, quindi trascinando l’immagine su la posizione desiderata.

Android, più di 200 app Google saranno aggiornate

Gli utenti possono anche importare direttamente le immagini nell’app trascinandole in Keep utilizzando Google Keep. Questa funzionalità, che consente agli utenti di “inserire fotografie senza sforzo”, viene resa disponibile a un pubblico molto più ampio con il rilascio della versione 5.22.242.00.90 di Google Keep per Android.

Questa caratteristica non è nuova a livello di sistema operativo; è stato introdotto con Android 10, ma Google lo ha mostrato dal vivo sul palco a maggio utilizzando l’app Foto. Sebbene non sia una novità a livello di sistema operativo, è stata introdotta con Android 10. Questa funzionalità presenta una meravigliosa interazione in cui la foto che viene trascinata si trasformerà in una miniatura mentre viene spostata. Sembra che Gmail non consenta di trascinare allegati da Gmail ad altre applicazioni, il che è un’enorme delusione.