Spotify si apre al canto con Spotify Karaoke, una nuova funzionalità che consente agli utenti di cantare i brani che più gli piacciono. L’app, inoltre, sarà anche in grado di valutare la tua performance mediante un “punteggio di precisione”.

In questo modo, l’app di streaming musicale si prefigurare in un contesto di party game da poter utilizzare mentre siamo in compagnia o da soli. È molto semplice: basterà scegliere un brano e dare il via alle danze (o, per meglio dire, ai canti).

Come mettersi alla prova con Spotify Karaoke

Per fare ciò da smartphone, sarà necessario attivare l’opzione “Testi” facendo scroll verso il basso. Se vogliamo farlo da computer invece, sarà sufficiente andare a fare click sul microfono posto in basso a destra dello schermo.

La brutta notizia è che Spotify Karaoke non è ancora disponibile per tutti gli utenti, come confermato dai giornalisti di Mashable. L’azienda ha infatti riferito che il lancio a livello globale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Alcuni utenti si sono ritrovati Spotify Karaoke già integrato nell’app, mentre altri hanno dovuto aggiornarla. Tuttavia, nonostante l’update, non tutti hanno riscontrato la nuova feature e molti sono ancora in attesa.

Sarà solo per utenti Premium?

Spotify Karaoke potrebbe essere un enorme crack, poiché l’app passerebbe da essere una risorsa passiva ad attiva, dove è possibile cantare le nostre canzoni preferite per divertimento o per mettersi alla prova.

L’appeal che potrebbe ottenere sia sui social che nella realtà potrebbe essere elevatissimo, oltre che un ulteriore modo per gli artisti di diffondere i loro brani tramite diverse strategie. Karaoke sarà disponibile solo per gli utenti Premium? La risposta è no, anche chi ha la versione Free potrà utilizzarlo!