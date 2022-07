Dopo l’introduzione in pianta stabile delle reazioni ai messaggi su WhatsApp, il team di sviluppo di casa Meta a quanto pare non ha avuto la ben che minima intenzione di fermarsi, anzi, sembrerebbe che dal roll out di Maggio i lavori in corso non siano mai del tutto terminati, anzi, il poter solo adoperare sei emoji per reagire ai messaggi è una strettoia che al develope team di WhatsApp non sembra essere piaciuta più di tanto, è infatti dal rilascio della feature che il team sta lavorando per ampliare il range di emoji disponibili.

Sei reazioni in generale non sono ne tante ne poche, se però le confrontiamo con il catalogo a dir poco impressionante di emoji presenti in WhatsApp sono a dir poco un granello di polvere, ed in effetti alle volte questo contesto può sembrare limitante, infatti può sembrare alle volte che manchi la emoji perfetta a rappresentare un certo stato d’animo.

Un nuovo tasto apre a tutte le emoji

Alcuni utenti WhatsApp in beta testing, nel dettaglio la versione 2.22.15.6 per Android o 22.14.0.71 per iOS, hanno dichiarato di aver assistito alla comparsa di un nuovo tasto all’interno della bolla di reazione ai messaggi, ques’ultimo dalla caratteristica forma a segno “+”, consente di scegliere tra tutte le emoji presenti per reagire al messaggio che abbiamo ricevuto, facendo tap su Android appare la tastiera con tutte le emoji, mentre su iOS una finestra fluttuante.

Non rimane dunque che attendere, la funzionalità non è disponibile per tutti i beta tester dal momento che la possibilità di scegliere la reazione che più si preferisce non è direttamente legata alla release beta dell’app di messaggistica ma viene abilitata da remoto, con un intervento dai server dell’azienda.