Il presidente della divisione mobile di Samsung ha recentemente rivelato che la società non ha intenzione di reintrodurre la gamma di smartphone Galaxy Note. Tuttavia, come già sappiamo, l’azienda manterrà vivo lo spirito di Note e lo farà con le nuove versioni di Galaxy S Ultra che vengono rilasciate ogni anno. Sono circolate diverse voci secondo cui Samsung ritirerà la serie Note. Tuttavia, la società è rimasta in silenzio sui rapporti. Quando il Samsung Galaxy S21 Ultra ha utilizzato la S-Pen e altre funzionalità della serie Note, era chiaro che la serie Note non sarebbe tornata.

Secondo il famoso blogger tecnologico @UniverseIce, Samsung TM Roh ha indicato in una recente intervista che “il Galaxy Note apparirà a forma di S Ultra ogni anno a partire da quest’anno”. Il Note 20, introdotto nell’agosto 2020, è stata l’ultima serie di smartphone Galaxy Note di Samsung. Non c’era un nuovo Galaxy Note nel 2021, quindi Samsung ha reso il Galaxy S22 Ultra il successore del Galaxy Note quest’anno.

Galaxy Note, la serie non sarà più rilasciata

A dire il vero, il Galaxy S22 Ultra ha fatto un lavoro eccezionale nel riempire il buco lasciato dalla cancellazione del Galaxy Note. Di conseguenza, è comprensibile che Samsung voglia mantenere l’S Ultra in funzione. Anche se il tradizionale marchio “Note” non viene più utilizzato e la data di rilascio è tornata, gli appassionati di S Pen potrebbero comunque acquistare l’hardware migliore.

I fan di Samsung prevedono che il Galaxy S23 Ultra, il prossimo flagship S-Pen dell’azienda, sarà presentato nel primo trimestre del 2023. L’azienda sudcoreana rilascerà anche il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus, entrambi privi di funzionalità per la S Pen. Sono emersi alcuni rendering del Galaxy S23 Ultra. Secondo i rendering, questo dispositivo avrà uno schermo curvo perforato con sottili bordi neri. A causa delle cornici ultrasottili, questo smartphone ha un rapporto schermo-corpo estremamente elevato.