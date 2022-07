I nuovi dettagli ufficiali della fotocamera indicano un sistema diverso da tutto ciò che abbiamo visto su dispositivi di concorrenti tra cui Apple, Samsung o Google. Questi dettagli indicano il Moto X30 Pro, che è il prossimo telefono di punta di Motorola e si preannuncia come un device non convenzionale tra gli smartphone di punta.

Da gennaio ci sono state voci sull’X30 Pro (sotto il nome “Motorola Frontier”), ma più recentemente Motorola ha rilasciato dettagli ufficiali dello smartphone, dandoci un’idea sull’hardware che il telefono offrirà e sulle caratteristiche che gli utenti potranno sfruttare con il nuovo smartphone.

Motorola rilascerà molto presto il suo X30 Pro

In precedenza si diceva che il telefono fosse dotato di un enorme sensore da 200 MP, che sarà inserito in quello che sembra essere un modulo fotocamera influenzato dallo Xiaomi 12 o dal Vivo X60 Pro. Sebbene la promessa di tre fotocamere sul retro del dispositivo non sia nulla di straordinario, il Moto X30 Pro opta per un sensore primario da 35 mm, abbinato a due teleobiettivi da 50 mm e 85 mm.

Anche se la gamma di zoom non è molto impressionante, ciò che differenzia il sistema dell’X30 Pro da altre offerte simili è la decisione di Motorola di cambiare l’obiettivo secondario da una fotocamera ultrawide a una fotocamera per ritratti dedicata. Il prossimo dispositivo di punta di Motorola dovrebbe essere rilasciato in Cina entro le prossime settimane, e poco dopo potrebbe dirigersi verso ovest, verso il Regno Unito, l’Europa e gli Stati Uniti. Non sappiamo ancora quando il device verrà rilasciato ufficialmente, ma la società rilascerà dettagli molto presto.