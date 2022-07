Euronics non finisce mai di stupire, anche in questi giorni di inizio luglio è riuscita a lanciare un volantino arricchito di prezzi decisamente concorrenziali, con prodotti praticamente gratis, ed anche una buonissima selezione di sconti da non perdere.

La campagna promozionale convince tutti con la possibilità di arrivare ad acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale degli stessi. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, con importanti differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: le offerte sono sempre più da non perdere

Il migliore smartphone da acquistare in questi giorni da euronics, è chiaramente il Samsung Galaxy Z Flip3, un prodotto che viene commercializzato a soli 599 euro, e che rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono spendere molto poco, ed allo stesso tempo godere di un fantastico foldable con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Sono inclusi anche tantissimi altri smartphone decisamente più economici, ovvero in vendita a meno di 400 euro, che comprendono Oppo Reno 8 Lite, Honor Magic 4 lite, Honor X7 e X8, Motorola Moto E7 Lite o similari. Tutti questi prodotti sono da considerarsi in vendita alle solite condizioni, ovvero prevedono garanzia di 24 mesi, ed anche la loro variante completamente sbrandizzata.

Tutti i dettagli del volantino oggetto del nostro articolo sono disponibili solamente sul sito ufficiale dell’azienda.