WhatsApp sta lentamente ma costantemente migliorando l’esperienza utente. Di recente l’azienda ha deciso di puntare tutto sugli avatar, qualcosa sicuramente di rivisto e rivisto per chi possiede un Samsung o un dispositivo Apple.

WABetaInfo ha raccolto alcune informazioni su questa nuova opzione. Consente agli utenti di passare a un avatar personalizzato, nello stile di Memoji o Bitmoji, durante le videochiamate. Ciò significa che le persone saranno in grado di utilizzare avatar alternativi invece di usare il loro volto o la loro immagine del profilo durante una chiamata. La funzione è in fase di sviluppo da marzo.

Sfortunatamente, non ci sono molte informazioni o conferme. Ci sarà un’opzione aggiuntiva che permette di premere un pulsante, già visibile per alcuni utenti ma ancora non funzionante.

WhatsApp pronta a lanciare nuovi avatar per migliorare l’esperienza utente durante le videochiamate

Gli avatar animati basati su emoji sono sicuramente un miglioramento dell’esperienza utente durante una videochiamata su WhatsApp, per motivi di privacy o semplicemente per mostrarsi in modo diverso. Il dubbio principale è se questi avatar saranno in 2D o 3D. Comunque sia, sospettiamo che il primo lotto di avatar sarà abbastanza basilare con un set limitato di opzioni e una personalizzazione minima.

Aggiungi l’arrivo di questi avatar alla pila di nuove funzionalità che WhatsApp ha già in serbo, inclusa la possibilità di creare thread con le chat per la versione Desktop. Inoltre, la beta per desktop potrebbe presto introdurre uno strumento di sfocatura nell’editor di immagini interno che è stato visto quest’anno sulle versioni beta di Android e iOS. Tuttavia, non è ancora presente nelle varianti stabili.