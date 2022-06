I nuovi sconti del mese di Luglio propongono prezzi davvero mai visti prima, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad una lunghissima selezione di prodotti in promozione, con cifre ridottissime rispetto al listino originario.

Tutti coloro che vorranno acquistare nuovi prodotti di tecnologia, avranno comunque l’opportunità di recarsi anche sul sito ufficiale, dove si trovano i prezzi più bassi della giornata, con spedizione gratuita presso il domicilio, in altre parole non sarà assolutamente necessario aggiungere nemmeno un euro, per godere delle medesime riduzioni, ricevendo la merce a casa.

Unieuro: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

Con il volantino di questi giorni, gli utenti si sentono tranquillissimi, in quanto si ritrovano ad avere la possibilità di spendere veramente pochissimo, anche sull’assalto ai top di gamma del periodo. Il prodotto che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è sicuramente il Samsung Galaxy S22, un must have assoluto, se considerate che al giorno d’oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 799 euro, e la recentissima commercializzazione in Italia.

Volendo invece spendere di più, la scelta potrebbe ricadere su Oppo Find X5, il cui prezzo finale non va oltre i 999 euro. Non mancano poi soluzioni decisamente più economiche, quali sono Xiaomi 11T Pro, in vendita a 629 euro, oppure anche un buonissimo Motorola Edge 30 Pro, il cui prezzo comunque non supera i 700 euro.

