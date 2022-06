Qualche settimana fa la casa automobilistica MG aveva svelato ufficialmente la nuova auto elettrica denominata MG Mulan. In queste ultime ore, però, l’azienda ha deciso di svelare ufficialmente la sua versione europea, ovvero la nuova MG4 Electric. Secondo quanto riportato, quest’ultima arriverà a partire dal quarto trimestre del 2022.

MG presenta ufficialmente la nuova auto elettrica MG4 Electric

MG4 Electric è la nuova auto elettrica del noto marchio ad essere stata annunciata ufficialmente in Europa. Come già accennato, si tratta della versione europea della MG Mulan. Dal punto di vista dimensionale, la vettura misura 4.287 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e 1.504 mm di altezza.

La piattaforma su cui si poggia è la MSP (Modular Scalable Platform), la quale è stata sviluppata da SAIC Motor. Questa piattaforma è poi caratterizzata da Pixel Point Cloud Comprehensive Environment Mapping (PP CEM), il quale risulta pressoché indispensabile per le soluzioni avanzate di guida autonoma.

Un’altra delle caratteristiche di rilievo della nuova MG4 Electric è però la batteria OnePack. La disposizione delle celle orizzontale ha permesso all’azienda di contenere le dimensioni complessive della batteria. Al riguardo, Zhu Jun, Deputy Chief Engineer di SAIC Motor, ha dichiarato:

“Nel sistema di batterie “ONE PACK” sviluppato da SAIC Motor, l’area di proiezione di tutte le batterie sulla Modular Scalable Platform è la stessa; anche i connettori relativi agli altri componenti sono gli stessi. In base a questo concetto di progettazione, in teoria è possibile realizzare facilmente batterie da 40 kWh a 150 kWh e soddisfare i requisiti energetici dei modelli dei diversi segmenti da A0 a D, offrendo agli utenti una scelta flessibile e diversificata. Gli utenti possono acquistare prima una batteria piccola, per poi sostituirla e aggiornarla quando è necessaria un’autonomia maggiore.”