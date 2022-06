Per il digitale terrestre, i tempi non sono stati definiti ma per tivùsat e per il satellite (anche per i canali di SKY ci sarà un cambio) c’è una data definitiva: dal 17 luglio in poi , i canali in HD sulla piattaforma gratuita non saranno più 5 ma 15 .

Cambiamenti radicali e preannunciati per quanto riguarda il digitale terrestre . Di fatto, i canali TV Mediaset inizieranno a passare tutti all’ alta definizione entro l’anno corrente . A quanto pare, l’emittente ha deciso di programmare una transizione all’HD graduale per tutti i suoi canali.

A Canale5, Retequattro, Italia1, 20 e Twenty Seven, già disponibili in HD, si andranno ad aggiungere Iris, La5, Cine34, Focus, Top Crime, Tgcom24, Mediaset Extra e Italia2. Il suddetto cambiamento porterà quindi a 77 il numero di canali presenti sulla piattaforma, i qualisono in alta definizione/4K trasmessi su tivùsat. Tra questi, ci sono anche i 14 del pacchetto Rai (1 in 4K) e 10 di Discovery.

Per quanto riguarda il digitale terrestre, invece, lo spegnimento dei canali temporanei che vengono trasmessi ancora con in MPEG2 non è stato ancora deciso. Tuttavia, le nuove versioni in HD utilizzeranno i medesimi parametri degli altri canali che sono già in HD, ossia codifica in MPEG4 e risoluzione 1080i.

