I giocatori di GTA Online sono sempre alla ricerca di nuove missioni e nuove sfide da giocare nel mondo multiplayer di Grand Theft Auto. Il team di sviluppo cerca sempre di accontentare tutti rilasciando costantemente nuovi aggiornamenti in grado di migliorare l’esperienza di gameplay.

Negli ultimi anni, il team di Rockstar Games ci ha abituato al debutto di due DLC all’anno per GTA Online. Il lancio del primo update avviene in estate mentre il secondo verso Natale. Anche per questo 2022 era previsto un calendario simile, ma purtroppo i piani sembrano destinati a cambiare.

Stando alle recenti indiscrezioni lanciate da Tez2, nickname su GTAForums di TezFunz2, il DLC previsto per questa estate potrebbe non arrivare. Il tutto potrebbe essere rinviato a dicembre a causa di motivazioni non meglio specificate. Il leaker noto per le indiscrezioni sempre molto attendibili sul mondo di GTA ha scritto sul forum: “Inizio a pensare che Micheal non arriverà fino all’aggiornamento di Dicembre“.

Rockstar Games sta lavorando sul nuovo DLC per GTA Online, ma sembrano esserci dei ritardi nello sviluppo che ne faranno slittare il debutto

Il riferimento è a Micheal De Santa, protagonista di GTA V, il quale farà il proprio debutto anche su GTA Online. Gli indizi emersi nei mesi passati lasciano intendere che il personaggio sarà il protagonista del nuovo update sul titolo multiplayer.

Il tema principale del DLC potrebbe essere il cinema e, in questo caso, il collegamento è diretto con Micheal De Santa. Infatti, al termine della storia di GTA V, il personaggio è diventato un famoso produttore cinematografico.

Non è chiaro in che modo il nuovo DLC si andrà ad inserire nella storia di GTA Online ma a quanto pare bisognerà attendere ancora per poterlo giocare. Molto probabilmente, Rockstar Games espanderà ulteriormente il precedente update The Contract, aggiungendo nuove missioni legate al business dell’Agenzia.