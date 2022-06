Fra qualche mese (più precisamente ad ottobre) il colosso Big G presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma. Il modello più interessante sarà sicuramente il nuovo Google Pixel 7 Pro. Di quest’ultimo, in particolare, possiamo darne un primo sguardo grazie ad alcune foto.

Google Pixel 7 Pro in arrivo: ecco come sarà il design secondo queste immagini

Ad ottobre Google toglierà i veli sulla sua nuova serie di smartphone di fascia alta, tra cui ci sarà anche il prossimo Google Pixel 7 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse in rete alcune immagini dal vivo che lo ritraggono.

Nello specifico, lo smartphone immortalato nelle foto è un prototipo ma può comunque svelarci alcuni piccoli dettagli estetici. Possiamo innanzitutto notare una certa somiglianza con il precedente Google Pixel 6 Pro, soprattutto per quanto riguarda la backcover. Qui, infatti, sembra essere presente una rifinitura lucida e in alto è presente un modulo fotografico rettangolare proprio come sul precedente top di gamma dell’azienda. Nonostante questo, l’azienda apporterà comunque alcune piccole modifiche.

Rispetto al suo predecessore, il nuovo Google Pixel 7 Pro dovrebbe avere un display nettamente superiore, con una luminosità molto elevata. Non sappiamo tuttavia i dettagli più tecnici né se avrà un refresh rate da 120Hz o addirittura 144Hz. Oltre a questo, un’altra novità di rilievo riguarderà il chip aptico dall’azienda. Questa volta, infatti, sembra che a bordo troveremo il chip Cirrus Logic CS40L26 (mentre sul precedente modello avevamo il chip CS40L25). Cambieranno poi anche il chip NFC, che sarà il ST21NFC.