OnePlus ha guadagnato la sua fama come produttore di telefoni, ma ora vende anche una varietà di altri dispositivi e, secondo una nuova fuga di notizie, molti di questi altri prodotti verranno aggiornati prima della fine dell’anno. Secondo Mukul Sharma, due paia di auricolari true wireless (uno con il logo Nord), OnePlus Watch 2, OnePlus Band 2 e un paio di smartphone verranno rilasciati nel terzo trimestre del 2022 (ovvero a luglio, agosto o settembre).

La maggior parte dei precedenti accessori di OnePlus, come i OnePlus Nord Buds, sono stati accolti calorosamente dai clienti. Se è in arrivo un nuovo hardware, OnePlus deve essere sicuro che ci sia un mercato sufficiente per questo.

OnePlus si prepara a rilasciare una varietà di device

OnePlus ora vende tre diverse varietà di auricolari wireless, ognuno con un insieme unico di funzionalità e una gamma di prezzi. In varie regioni del mondo questi dispositivi audio sono disponibili anche in confezioni con smartphone OnePlus. OnePlus Watch è stato presentato a marzo 2021, quindi è già passato un anno da quando l’abbiamo visto per la prima volta. Ha un proprio sistema operativo, quindi OnePlus Watch 2 dovrebbe seguire l’esempio quando verrà rilasciato.

Nel frattempo, il fitness tracker OnePlus Band è attualmente accessibile solo in India; resta da vedere se il dispositivo successivo di OnePlus Band 2, se è effettivamente in arrivo, sarà disponibile in più paesi quando verrà rilasciato. La maggior parte degli altri produttori di smartphone sta seguendo l’esempio di OnePlus e ha senso: avere auricolari, smartwatch e fitness tracker che possono essere combinati con i telefoni significa più vendite e profitti.

Sebbene i dati di vendita di OnePlus per questi accessori potrebbero non corrispondere a quelli dei suoi concorrenti, è fondamentale avere questi prodotti accessibili per competere con altre aziende.