OnePlus prevede di lanciare una serie di nuovi prodotti nel terzo trimestre di quest’anno, inclusi smartphone e diversi dispositivi indossabili. Secondo le informazioni esistenti, la presentazione dello smartphone OnePlus 10T avverrà a luglio. Questo device include il processore di punta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un display FHD + AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria da 4800 mAh con capacità di ricarica di 150 W.

Una fotocamera selfie da 32 megapixel sarà situata nella parte anteriore e una tripla fotocamera posteriore includerà sensori da 50, 16 e 2 MP. Il sistema operativo indicato è OxygenOS 12, che si basa su Android 12. Si vocifera anche dell’arrivo di due tipi di cuffie subacquee totalmente wireless (TWS). Uno si chiamerà Nord, mentre la variante più costosa si chiamerà OnePlus.

OnePlus potrebbe rivelare anche due nuove cuffie

Infine, stiamo parlando dello smartwatch OnePlus Watch 2 e del tracker di attività fisica OnePlus Band 2. Purtroppo al momento non sono disponibili informazioni sulle specifiche tecniche di questi dispositivi. L’insider ha svelato nuove informazioni sull’imminente smartphone OnePlus 10T. Da un lato, sembra essere una versione un po’ meno costosa del flagship OnePlus 10 Pro; d’altra parte, il 10T supererà l’attuale device sotto diversi aspetti.

Ad esempio, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 fungerà da base hardware per OnePlus 10T. Anche se è leggermente più veloce, è comunque più lento dello Snapdragon 8 Gen 1. Il secondo punto è legato alla maggiore velocità di ricarica di OnePlus 10T, che supporta 150 W di potenza contro 80 W per il 10 Pro.