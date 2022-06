Le voci su un previsto visore per realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) di Apple non andranno via, e ora uno degli analisti Apple più rispettati del settore si è unito per ipotizzare che il prodotto potrebbe essere introdotto presto come gennaio 2023.

Il tipico affidabile Ming-Chi Kuo ha previsto che il nuovo hardware sarà “probabilmente” introdotto nel gennaio del 2023, secondo una nota del settore che è stata visualizzata da 9to5Mac. Tuttavia, osserva anche che potrebbe non essere in vendita ai consumatori contemporaneamente all’annuncio.

Apple rilascerà presto il visore

Si era ipotizzato che l’auricolare avrebbe visto la luce del giorno ad un certo punto durante l’anno 2022; tuttavia, voci più recenti prevedevano che il lancio sarebbe avvenuto nell’anno 2023. Questo perché Apple continuerà a perfezionare la tecnologia e renderla adatta per un lancio completo.

Nella sua nota, Kuo si riferisce alle cuffie AR/VR come “il prodotto più sofisticato che Apple abbia mai progettato” e un “punto di svolta per il business delle cuffie”. Entrambe queste descrizioni sono accurate. Inoltre, è noto che Meta potrebbe iniziare a spendere meno soldi per hardware di realtà virtuale nel prossimo futuro.

Apple ha spesso affermato che il suo obiettivo principale è la realtà aumentata. Per questo motivo, “il lancio di Apple AR/MR aumenterà ulteriormente la domanda di giochi coinvolgenti e intrattenimento multimediale”. Tim Cook, il CEO di Apple, ha dichiarato all’inizio di questa settimana che “non potrebbe essere più entusiasta delle prospettive” nella realtà aumentata e nella realtà virtuale e che affinché qualsiasi prodotto futuro abbia successo, dovrebbe “mettere l’umanità al centro.”