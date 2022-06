OnePlus è cresciuta molto negli anni e deve parte del suo successo soprattutto alla sua community di utenti più fedeli. Quella community è ancora molto attiva ed è ormai un punto di riferimento per l’azienda. Ora OnePlus si sta preparando ad offrire a tutti i suoi utenti più fedeli e appassionati un nuovo spazio, quindi una nuova “casa”.

Nome in codice Orbit, questa la nuovissima soluzione destinata a sostituire la community OnePlus esistente: forum, app e tutto il resto. Il processo di migrazione durerà dal 28 giugno al 30 giugno. Post, commenti, dati dei membri e messaggi diretti si trasferiranno definitivamente nella loro nuova “casa”. Per semplificare tale transizione, la creazione di contenuti sui forum è sospesa fino alla fine del trasferimento.

OnePlus: la storica community dell’azienda si sposta altrove con tante novità in programma

Il nuovo forum non è ancora pronto al debutto, nel frattempo OnePlus ha fornito un elenco di funzionalità che Orbit riceverà per giugno, luglio e agosto. Alcune di loro suonano piuttosto semplici ed esistono già sulla vecchia Community, quindi l’azienda giocherà chiaramente un po’ sul senso di nostalgia.

Sfortunatamente, a differenza di altre funzioni, i punti della lotteria non hanno superato la prova del nove e non verranno spostati sulla nuova piattaforma. Saranno invece sostituiti da un sistema nuovissimo e più coerente che fa uso di RedCoin, che possono essere riscattati su Red Cable Club, ECOM e Community. Per dare un’occhiata alla nuova community di OnePlus in tutto il suo splendore, tutto ciò che devi fare è visitare community.oneplus.com alla fine del mese corrente.