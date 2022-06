Nel corso di questi ultimi mesi sono emersi in rete davvero tanti rumors e tante indiscrezioni riguardanti l’uscita del nuovo capitolo della saga di Kratos, ovvero God of War Ragnarok. In molti hanno infatti ipotizzato una possibile data di uscita ufficiale e ora è arrivato un nuovo leaker ha svelare ulteriori dettagli.

God of War Ragnarok potrebbe debuttare durante l’evento State of Play

Il nuovo capitolo del videogioco di Kratos potrebbe essere presentato in veste ufficiale durante il prossimo evento State of Play che si terrà il 30 giugno 2022. A rivelarlo, come già accennato, è stato un leaker non molto conosciuto ma che ultimamente sta azzeccando diverse previsioni.

Nello specifico, il leaker The Snitch ha pubblicato in questi giorni alcuni post. Su uno di questi era presente il personaggio di Kratos e i numeri 11110, che nel sistema binario corrispondono al numero 30 e proprio per questo motivo si pensa che il debutto possa avvenire il 30 giugno 2022.

Oltre a questo, il leaker ha lasciato ulteriori indizi che indicano il possibile imminente avvio dei pre-ordini del nuovo videogioco di Santa Monica. In particolare, sembra che God of War Ragnarok possa essere distribuito sia su PS4 sia su PS5. The Snitch è un leaker piuttosto recente ma, come già detto, sembra essere abbastanza affidabile sulle sue previsioni. Staremo a vedere se anche questa volta ci ha azzeccato o meno.

Vi ricordiamo comunque che, dopo varie indiscrezioni e leaks trapelati in rete, anche il colosso giapponese Sony ha confermato ufficialmente l’arrivo della prima serie tv ispirata a questo videogioco e quest’ultima sarà prodotta da Amazon Prime Video.