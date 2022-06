Ora hai la possibilità di attivare e disattivare i sottotitoli dal tuo dispositivo mobile quando usi Twitter. Un paio di mesi dopo aver iniziato a testare la funzione, il social network ha iniziato a rendere disponibile a tutti su Android e iOS l’impostazione dei sottotitoli. Sarai sempre in grado di vedere un pulsante CC nell’angolo in alto a destra di un video che è stato caricato sulla piattaforma; tutto quello che devi fare è fare ‘tap’ per attivare o disattivare i sottotitoli.

Poiché ti consente di visualizzare i sottotitoli in qualsiasi momento, questa funzione è un’aggiunta eccellente dal punto di vista dell’accessibilità. In passato, il pulsante dei sottotitoli (CC) sul Web e il pulsante dei sottotitoli sui dispositivi mobile erano visibili solo se l’audio era disattivato. Inoltre, quando espandi un video, l’audio inizierà immediatamente a essere riprodotto, il che fa scomparire automaticamente i sottotitoli.

Twitter sta aggiornando la sua piattaforma

Se vuoi vedere tutti i sottotitoli per i tuoi video, ti viene richiesto di accedere alle impostazioni di accessibilità e attivare i sottotitoli. Tuttavia, c’è una restrizione associata alla funzione, ovvero che il pulsante apparirà accanto a un video solo se è stato accompagnato da una didascalia.

Secondo un rappresentante che ha parlato con The Verge, questa particolare funzione non è legata all’introduzione da parte di Twitter di sottotitoli generati automaticamente per i video a dicembre. Tuttavia, li vedrai solo sui video con audio disattivato a meno che tu non vada alla pagina delle impostazioni di accessibilità del sito Web e selezioni l’opzione per vederli in ogni momento. Appariranno solo quando il video è disattivato. Non è nemmeno possibile segnalare didascalie automatiche imprecise perché al momento non esiste un meccanismo per farlo.