Maxi richiamo alimentare: addio dieta, rimosso dal mercato questo famoso prodotto

Brutte notizie per i patiti della linea: i semi di chia sono scomparsi dagli scaffali dei supermercati e non torneranno per un bel po’ di tempo. Il motivo? Lo scopriremo tra pochissimo! Intanto preparatevi moralmente, perché si tratta dell’ennesimo maxi richiamo alimentare dell’anno.

Maxi richiamo alimentare: l’elenco dei ritiri

I semi di chia sono anche conosciuti come “superfood” in quanto contengono grassi omega 3 e omega 6. Essi controllano i processi infiammatori, contribuiscono allo sviluppo del sistema nervoso, riducono il rischio di disturbi cardiovascolari e danno forza ed energia. Inoltre hanno un elevatissimo potere saziante che li rende perfetti durante una dieta ipocalorica. Eppure anche un prodotto così valido spesso nasconde delle pecche.

Il Ministero della salute ha rimosso dal mercato i lotti seguenti per via della “presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”.

Marchio OHI VITA , Semi di chia – biologico, prodotto da VeGè Retail S.r.l., lotto 09/06/23, scadenza 09/06/23, peso 200 grammi;

Iper, Semi di chia, prodotto da Iper S.p.A., lotto 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, scadenza 06/05/23 – 13/03/23 – 03/02/23, peso 250 grammi;

DECO' – BIO, Semi di chia da Agricoltura Biologica, prodotto da Deco' Italia S.c.a.r.l., lotto 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, scadenza 30/04/23 – 02/06/23 – 16/06/23, peso 250 grammi;

Carrefour, Semi di chia, prodotto da GS S.p.A., lotto 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, scadenza 16/04/23 – 04/03/23 – 27/01/23, peso 250 grammi;

DBT, Semi di chia, prodotto da PEDON S.P.A, lotto 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, scadenza 24/04/23 – 07/04/23 – 26/02/23 – 08/01/23, preso 250 grammi;

I Naturali, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 03/03/23, scadenza 03/03/23, peso 250 grammi;

, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 03/03/23, scadenza 03/03/23, peso 250 grammi; I Biologici, Semi di chia (Salvia hispanica), prodotto da PEDON S.P.A., lotto 08/05/23, scadenza 08/05/23, peso 250 grammi.

