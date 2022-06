Geekmall, noto store di e-commerce di cui vi abbiamo già parlato in passato, ha recentemente attivato nuovi sconti speciali per festeggiare la bella stagione, o meglio il periodo dell’anno in cui molti di noi svolgono maggiori attività all’aria aperta.

Per l’occasione, l’azienda ha deciso di proporre codici che permettono di ridurre di molto la spesa finale da sostenere, superando i 100 euro di ordine, basterà inserire GEEKMALL100 per vedersi scontare 5 euro; la riduzione cresce a 15 euro su almeno 300 euro di spesa con il codice GEEKMALL300, per finire con 30 euro di sconto su un ordine del valore superiore agli 800 euro, mediante l’inserimento di GEEKMALL800. Ma quali sono i prodotti in offerta? a questo link potete trovare la pagina riassuntiva, poco sotto invece vi proponiamo i tre modelli di punta della campagna.

Geekmall: ecco tutti gli sconti

KUGOO KIRIN M4 PRO Monopattino Elettrico Pieghevole – Nero – PREZZO: 677 euro – LINK.

Monopattino Elettrico Pieghevole – Nero – PREZZO: – LINK. ELEGLIDE M1 Bici Elettrica 250W 36V 7.5Ah Batteria 27.5in CST Pneumatici 25km/H MTB Mountain Bike – PREZZO: 645 euro – LINK.

Elettrica 250W 36V 7.5Ah Batteria 27.5in CST Pneumatici 25km/H MTB Mountain Bike – PREZZO: – LINK. NAVEE N65 10″ Pneumatici Monopattino Elettrico Pieghevole – 65 Km Chilometraggio Massimo – PREZZO: 564 euro – LINK.

Tutti gli acquisti sono effettuabili senza pensieri dal nostro paese, il magazzino che provvederà alla spedizione è sito in Europa, di conseguenza non sarà necessario pagare i dazi doganali, né si rischieranno problematiche di alcun tipo. Le tempistiche di consegna variano in relazione alla zona geografica, in genere non superano i 5/7 giorni lavorativi. Il pagamento, infine, potrà essere effettuato con le principali carte di credito, con l’aggiunta di PayPal, ottimo per la protezione dell’acquirente garantita dalla stessa azienda.