Postepay rubate con un messaggio: conti svuotati in pochi secondi

Possedere una carta oggi è obbligatorio soprattutto per le esigenze di ognuno di noi quando si tratta di completare dei pagamenti. Si tratta del modo più rapido in assoluto, anche se molto spesso può diventare pericoloso visto che i truffatori ne sanno una più del diavolo.

Secondo quanto riportato sarebbe tornata una truffa tramite un messaggio di posta elettronica molto convincente. Postepay sarebbe la carta presa di mira, la quale purtroppo sarebbe vittima della sua grande fama e diffusione sul territorio italiano che tutti ormai vedono con i propri occhi.

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK