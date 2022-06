Sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato di recente il decreto che stopperebbe definitivamente il telemarketing selvaggio da parte di alcune aziende. Lo scopo è quello di ridurre sensibilmente il raggio d’azione dei call center, i quali fin troppo spesso chiamano i clienti a casa o sul cellulare e mettono in atto delle truffe.

Grazie al decreto, ogni utente potrà iscriversi ad un servizio gratuito chiamato Registro delle Opposizioni, il quale consente il blocco del tracciamento dei propri dati personali al fine di renderli oggetto di lavoro spietato da parte dei call center. Il decreto verrà esteso sia per i clienti di rete mobile che fissi.

Addio telemarketing selvaggio entro il 31 luglio 2022

Il nuovo Registro diventerà attivo entro il 31 luglio 2022 e sostituirà quello del 2010. Chi si iscriverà, andrà a cancellare ogni consenso rilasciato agli operatori. Questo dovrebbe porre fine alle chiamate indesiderate e moleste dei call center o almeno ridurle sensibilmente.

Le regole valgono anche per il telemarketing attuato con “sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea”. L’esclusione, invece, dovrebbe riguardare le chiamate “per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale”. Di fatto, rispondere al censimento Istat è un obbligo di legge e non si può chiedere di non essere contattati.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Per iscriversi al Registro delle Opposizioni ci sono 4 modalità differenti: