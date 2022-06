L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico, fino al prossimo 17 settembre 2022.

Vi ricordo che Very Mobile è un servizio di telefonia mobile prepagato ricaricabile di Wind Tre SpA (gruppo CK Hutchison), e rappresenta quindi il secondo brand consumer di WindTre. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile: prosegue Porta un Amico fino al 17 settembre 2022

Con l’iniziativa Porta un Amico in Very, l’operatore consente ai suoi clienti di invitare persone di loro conoscenza a passare a Very Mobile. In cambio, sia i clienti invitanti che gli invitati ottengono ricariche telefoniche in omaggio, valide esclusivamente per pagare il rinnovo mensile della propria offerta, senza alcuna scadenza e con priorità di consumo rispetto alle ricariche a pagamento.

Come al solito, per invitare i propri amici e conoscenti a passare a Very Mobile tramite Porta un Amico in Very, i clienti devono accedere all’app ufficiale dell’operatore. Nel dettaglio, è necessario aprire la sezione dedicata all’iniziativa, per poi condividere il proprio codice amico con il nuovo potenziale cliente, utilizzando il canale di comunicazione che si preferisce.

Per beneficiare dell’iniziativa, l’invitato deve utilizzare il codice amico in fase di richiesta di una nuova SIM Very, con o senza portabilità del proprio numero di telefono mobile da altro operatore. Come anche indicato nel regolamento ufficiale, l’invitante e l’invitato non possono coincidere e devono essere soggetti con anagrafiche differenti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.