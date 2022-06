Si prevede che i droni e la robotica saranno utilizzati per risparmiare energia nei settori della logistica, dove è richiesto un uso più efficiente di corrente, come un aumento del trasporto di piccoli lotti e una riduzione dei rapporti di carico, e nelle aree di ispezione delle infrastrutture, dove la riduzione delle risorse attraverso ispezioni efficaci ed efficienti è una questione urgente.

Per questo motivo è nato il progetto di DOME ” Drones and Robots for Ecologically Sustainable Societies Project” del professor OSUMI Hisashi.

Lo studio promuoverà lo sviluppo di droni e robotica che possono essere utilizzati nei settori della logistica, dell’ispezione delle infrastrutture e della risposta ai disastri, nonché la costruzione di sistemi e prove di volo per l’implementazione sociale.

Gli obiettivi che saranno intrapresi

Con l’obiettivo di utilizzare il metodo di valutazione delle prestazioni del robot e il Fukushima Robot Test Field (RTF) per molti produttori e utenti di robot nazionali e stranieri, il progetto mira a migliorare il riconoscimento sociale dei metodi di valutazione delle prestazioni dei robot, garantendo l’accettabilità sociale per quanto riguarda i metodi concreti di valutazione delle prestazioni, inclusi metodi di prova standard che utilizzano varie strutture RTF, creare concetti come uscita e commercializzazione di prodotti per utenti RTF e sviluppare risorse umane in grado di esercitare la conoscenza, la gestione e proporre capacità per creare valore aggiunto in risposta alle richieste delle aziende con i rispettivi robot tecnologie.

Sviluppare varie funzioni e sistemi per garantire che i droni possano sviluppare varie funzioni e sistemi per garantire che i velivoli senza pilota possano essere utilizzati in sicurezza, sulla base dei sistemi di gestione del traffico del progetto comprendenti funzioni di fornitura di informazioni, funzioni di controllo del volo e funzioni integrate di gestione del traffico.