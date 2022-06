I giocatori PC che utilizzano l’app Xbox saranno entusiasti di conoscere un nuovo strumento utile che li aiuterà a decidere se installare o meno un gioco stimando la velocità con cui verrà eseguito. La funzionalità chiamata “Game Performance Fit Indicator” assegna un voto a un determinato gioco in base alle sue prestazioni su PC con specifiche simili alle tue.

Come detto in precedenza, questa è semplicemente una previsione di quanto bene funzionerà il gioco, ma la funzionalità ti dirà quanto quel gioco “funziona bene su PC simili” ed è sicuramente un’informazione utile da avere. Tuttavia, al momento non tutti gli utenti potranno utilizzare l’opzione.

Xbox, la funzionalità non è disponibile per tutti

Come accennato nell’articolo del blog che introduce la nuova funzionalità, la funzionalità sta iniziando a essere implementata per l’app Xbox con l’ultimo aggiornamento, con l’avvertenza che ci vorrà una notevole quantità di dati per essere realizzata è più ampiamente utilizzabile. Ovviamente, per i nuovi giochi, ci vorrà del tempo per raccogliere informazioni sufficienti sui vari PC da gioco e sulle loro prestazioni per poter fornire un suggerimento e il sistema deve trovare abbastanza corrispondenze alle specifiche del tuo PC per essere utile.

In altre parole, non aspettarti troppo presto la funzione ‘Indicatore di adattamento delle prestazioni di gioco’ e potresti non ottenere informazioni a riguardo su ogni gioco, ma alla fine arriverà tutto. Anche l’app Xbox ha subito alcune modifiche per semplificare l’individuazione del prossimo gioco a cui giocare, come il miglioramento dello strumento di ricerca per renderlo più accurato (e includere i giochi di EA Play e Ubisoft Connect nei risultati della ricerca).